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Festival de rock

El quinto Setembrock lleva a Ares a Cortem, No hay tregua, Niño Asqueroso y Perros de Kaza

La cita que organiza el CIRS de Cervás celebra cinco años este mismo sábado 5

Redacción Ferrol
04/09/2026 22:40
La directiva con los carteles del V Setembrock
La directiva con los carteles del V Setembrock, un año más diseñados por Sabela Seco
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Este sábado 5, a partir de las 21.00 horas, se celebrará la quinta edición del Setembrock, el festival que organiza el CIRS de Cervás con la máxima de dar pie a un ambiente de convivencia y fiesta. Las bandas de este año serán Cortem, No hay tregua, Niño Asqueroso y Perros de Kaza. 

Para dar servicio al público y al mismo tiempo ayudar a la financiación del evento, se dispondrá de servicio de cantina (bebidas, bocadillos, hamburguesas...).

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