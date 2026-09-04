El quinto Setembrock lleva a Ares a Cortem, No hay tregua, Niño Asqueroso y Perros de Kaza

La directiva con los carteles del V Setembrock, un año más diseñados por Sabela Seco Cedida

Este sábado 5, a partir de las 21.00 horas, se celebrará la quinta edición del Setembrock, el festival que organiza el CIRS de Cervás con la máxima de dar pie a un ambiente de convivencia y fiesta. Las bandas de este año serán Cortem, No hay tregua, Niño Asqueroso y Perros de Kaza.

Para dar servicio al público y al mismo tiempo ayudar a la financiación del evento, se dispondrá de servicio de cantina (bebidas, bocadillos, hamburguesas...).