Ares acogerá este viernes por la tarde una charla sobre las personas altamente sensibles

La cita está organizada por el Concello Jorge Meis

El Ayuntamiento, a través de la Concellería de Cultura, organiza ‘Descobre e xestiona a túa alta sensibilidade’, una ponencia de la comunicadora Concha Tejada que profundizará en las características de esta propuesta de rasgo de personalidad. El Concello indica que la charla comenzará a las 19.00 horas en el salón de actos de la Alianza Aresana.