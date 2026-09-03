Ares
Ares acogerá este viernes por la tarde una charla sobre las personas altamente sensibles
La ponencia será a las 19.00 horas en el salón de actos de la Alianza Aresana
El Ayuntamiento, a través de la Concellería de Cultura, organiza ‘Descobre e xestiona a túa alta sensibilidade’, una ponencia de la comunicadora Concha Tejada que profundizará en las características de esta propuesta de rasgo de personalidad. El Concello indica que la charla comenzará a las 19.00 horas en el salón de actos de la Alianza Aresana.