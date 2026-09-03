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Ares

Ares acogerá este viernes por la tarde una charla sobre las personas altamente sensibles

La ponencia será a las 19.00 horas en el salón de actos de la Alianza Aresana

Redacción Ferrol
03/09/2026 22:14
Edificio da Alianza Aresana
La cita está organizada por el Concello
Jorge Meis
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El Ayuntamiento, a través de la Concellería de Cultura, organiza ‘Descobre e xestiona a túa alta sensibilidade’, una ponencia de la comunicadora Concha Tejada que profundizará en las características de esta propuesta de rasgo de personalidad. El Concello indica que la charla comenzará a las 19.00 horas en el salón de actos de la Alianza Aresana.

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