Ares convertirá en “más saludable” el entorno del Parque Rosalía

Recreación por ordenador de la actuación prevista para esa zona del municipio Concello

Las empresas podían presentar sus ofertas hasta la jornada de este lunes para acometer el proyecto de mejora urbana, saludable y ambiental del entorno del Parque Rosalía de Ares, una actuación con un presupuesto de 75.179, 72 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de dos meses.

El objetivo del Consistorio aresano es conectar de manera más eficiente la Puerta del Sol con la avenida de Redes, dando respuesta así a una demanda de accesibilidad en la zona del ambulatorio de la localidad.

Tal y como se detalla en el pliego de prescripciones técnicas, la calle Tarrafa presenta un estado que dificulta el tránsito diario de los vecinos. Según recoge el documento redactado por el arquitecto Nicolás Castelo, el pavimento muestra patologías severas como “grietas, hundimientos, baches, etc.” provocados por el tráfico continuado. Además, “la calzada y la acera no están a la misma cota”, una barrera arquitectónica que, sumada a los trazados diagonales de las calles confluyentes, hace que el entorno no pueda considerarse accesible”.

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Para poner fin a estas deficiencias, la intervención planteada por el Concello busca crear una plataforma única a la cota de la acera actual “con el fin de crear un entorno accesible para el centro de salud, especialmente, y para toda la población, en general”.

Pluviales y aceras

Las obras previstas en este proyecto incluirán una red de pluviales nueva, “con materiales adecuados, con sección suficiente para las descargas previstas” y con pozos de registro. El documento subraya que la red actual es deficiente y provoca filtraciones de agua, causando en la actualidad el hundimiento de las aceras.

En el apartado medioambiental, la intervención busca también una mejora desde el punto de vista “saludable”, incorporando pavimentos porosos y vegetales y arbolado “que cree un microclima” con sus sombras. En este sentido, las obras supondrán la plantación de arces japoneses y la instalación de nuevo mobiliario urbano (bancos y papeleras) para crear un espacio de convivencia más agradable. La acera será renovada con baldosa hidráulica.

Tal y como figura en el documento de la Plataforma de Contratación del Sector Público, el proyecto técnico destaca la importancia del Parque Rosalía como motor de salud para todas las edades, al contar con un parque infantil con juegos que “fomentan la actividad física de la infancia” y una zona de calistenia“que favorece el envejecimiento activo”.