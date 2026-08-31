El PP de Ares lamenta que las obras de la calle María avancen a ritmo “muy lento”

La actuación se sufragará con fondos municipales y de la Diputación Concello

El Partido Popular de Ares ha denunciado a través de sus canales de comunicación que una vez más, “mientras nuestro pueblo espera, las obras de la calle María avanzan a paso desesperadamente lento”.

Desde la formación sostienen que no es de recibo que “una de las principales” vías se vea en el estado actual, toda vez que los trabajos en cuestión “comenzaron en la tercera semana de mayo”. Así, advierte que “durante prácticamente todo el verano, la empresa encargada de ejecutar la actuación ha mantenido, habitualmente, solo dos trabajadores en la obra, siendo contados los días en los que hemos podido ver a tres o cuatro operarios”.

Desde las filas populares entienden que “estamos hablando de una actuación de gran magnitud, en una vía principal y con una importante repercusión para vecinos, comercios y la circulación del municipio”, lo que motiva su preocupación.

Un malestar, dicen, que “fue puesto en conocimiento” del gobierno municipal en las comisiones, en las que preguntaron por el estado actual de la obra. Aseguran que se les reconoció que “había pocos operarios y que los trabajos iban con retraso”. Una situación, dicen, que viene a respaldar “la preocupación existente entre los vecinos y que hace necesario adoptar medidas para acelerar el ritmo de ejecución”.

Desde el PP indican que “es inevitable preguntarse si es suficiente este ritmo de trabajo para una obra de estas características y si se está haciendo todo lo posible para minimizar las molestias y cumplir los plazos. Por ello, entienden que los aresanos y aresanas “merecen explicaciones, planificación y, sobre todo, unas obras que avancen al ritmo que una calle tan importante para nuestro pueblo necesita”.

También matizan que la formación no está en contra de los trabajos, sino “al contrario, ya que lo que deseamos en realidad es que se ejecuten bien, con los medios, la planificación y la celeridad que merecen todos nuestros vecinos”, concluye el PP aresano.