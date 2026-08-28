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Ares

La Xunta invierte más de tres millones en la ampliación del colegio As Mirandas de Ares

Las intervenciones incluyeron, entre otros trabajos, la construcción de una nueva edificación con aulas de Infantil

Redacción Ferrol
28/08/2026 21:30
Conselleiro Educación inagura CPI As Mirandas en Ares
El conselleiro de Educación y el alcalde del municipio asistieron a la inauguración
Jorge Meis
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La Xunta de Galicia continúa sus inversiones en materia educativa. Una de las más recientes está vinculada al CPI As Miradas (Ares), donde este viernes se inauguraron las obras ejecutadas para ampliar el centro.

Concretamente, los trabajos contaron con más de tres millones de euros, que han permitido construir una nueva edificación de 853 metros cuadrados que conecta con el centro educativo y dispone de seis aulas de Educación Infantil con aseos, entre otros servicios.

Aparte de esto, la actuación incluyó la rehabilitación integral de la zona antigua de la escuela para reducir en un 80% el consumo y las emisiones del edificio. Asimismo, se instaló aislamiento térmico con sistema SATE en las fachadas y se sustituyó el tejado por uno de 1.175 metros cuadrados de panel sándwich.

Por otro lado, los trabajos permitieron renovar un total de 83 ventanas y siete puertas y cambiar la caldera de gasóleo por otra de biomasa, así como dotar al colegio de 109 luminarias de alta eficiencia energética y 32 luces de emergencia. También se procedió a ampliar la zona del patio y la biblioteca, además de convertir la vivienda del conserje en un comedor de 132 metros cuadrados y acondicionar nuevos baños para las clases de Primaria, entre otros trabajos.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, acudió al acto de inauguración, donde aprovechó para poner en valor el papel que tiene el CPI As Mirandas. “Estamos a falar dun colexio con máis de 50 anos de historia que se converteu en centro integrado nos anos 90 e no que estudan máis de 400 alumnos desde Educación Infantil ata 4º da ESO”, declaró.

Por último, Rodríguez afirmó que, aunque ya se ampliaron varios espacios de la escuela a lo largo del tiempo, esta obra da “o impulso definitivo” a la modernización de sus instalaciones.

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