Lume no Castelo sonará al blues más festivo de David ‘Little Hands’ en Redes

Miguel ‘The blowing cow’, David ‘Little Hands’ y Washboard Plof estrenarán la propuesta en Punta do Castelo Cedida

Un concierto de blues inaugurará este sábado 29 los dos días de música en directo y cuentos infantiles que organiza la Agrupación Instrutiva de Caamouco en el singular entorno de Punta do Castelo, en Redes. La actuación empezará a las 20.30 horas y estará a cargo de David L. H., que vendrá junto a dos fieles compañeros que se suman en ocasiones como esta, The Po’boys, en la que el público espera ritmo y espíritu festivo.

Si el año pasado se mezclaron en esta iniciativa ritmos cubanos con jazz, que tuvieron que ser trasladados al local de la antigua escuela de A Tenencia por la lluvia, esta vez Lume no Castelo sonará al más primigenio delta blues, ragtime y swing que influencian las melodías de David ‘Little Hands’. Este proyecto trata de teletransportar al espectador durante sus conciertos a una época analógica en la que lo que predominaba era el sentimiento.

Para aportar un ‘regusto’ a Lousiana, con este cantante y guitarrista vendrá Washboard Plof, que convertirá la sesión en un no parar característico del swing con su tabla de lavar y sus cucharas, y Miguel ‘The blowing cow’, que a base de armónica y serrucho irá añadiendo a la propuesta conjunta una serie de melodías originales y vibrantes.

Domingo

Al día siguiente, a partir de las 11.30 horas, será el turno de los más pequeños, que en el Lume no Casteliño de este año podrán disfrutar del cuentacuentos de la compañía Calavera Teatro ‘Cantos e contos na foresta’. A lo largo de la hora y 20 minutos que dura aproximadamente esta actuación, los niños y niñas se acercarán a la cultura gallega como un placer.

El zorro Milmañas y la mariquita Maruxiña encontrarán en el público lo que tanto andaban buscando, un grupo con el que compartir canciones e historias antiguas que se siguen reproduciendo hasta llegar a nuestros tiempos, que sirven para no olvidar nunca de dónde venimos, nos ayudan a comprender quienes somos y también a reconocernos a nosotros mismos al perderse en la multitud.

Estos dos días de actividad en Punta do Castelo cuentan con la colaboración del Club Marítimo de Redes, el Concello de Ares y Queixos Campo Capela.