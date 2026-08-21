Mondra despide un Ares Indiano que este viernes cierra a ritmo de Habana Café Son

Una pareja de “indianos” que participaron el pasado 2025 en esta fiesta que transforma la villa por completo Emilio Cortizas

El fin de semana del Ares Indiano se inaugura este viernes 21 por la tarde (18.00 horas) con la apertura del mercado y el Espazo Deputación, en el paseo y la rampa pequeña, que incluirá artesanías y actividades como los showcooking a cargo de la cocinera Nair González. Este será el inicio de tres días de programación, que incluye desde rutas en autobús histórico o a pie, hasta conciertos como el de melodías cubanas de esta primera noche, a las 22.00 en la rampa grande, de Habana Café Son.

Ya está de vuelta una de las citas más singulares de la comarca, que se organiza con el objetivo de rendir homenaje a todas las personas que emigraron hacia América, dejando a un lado el nivel económico o social que hayan alcanzado, de manera que desde el Concello aresano invitan a disfrutar de este evento acercándose al fenómeno migratorio desde muy distintas perspectivas. Por este motivo, se vuelven a incluir en el programa de esta novena edición encuentros divulgativos para profundizar en esta temática tan llena de artistas, como el de este viernes, a las 19.30 en la Alianza Aresana, con Juan Escrigas.

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Con la apertura del mercado, este mismo viernes se ofrecerán cuentacuentos y juegos infantiles hasta las 20.00, así como los primeros showcooking, a las 18.00 y 20.00. Además, habrá pintura indiana en directo en el puesto municipal, pasacalles de D’Kanfurnada a partir de las 20.00 y teatro de A Cova do Trasno a las 21.00.

Los siguientes días la actividad se extenderá, empezando en ambos casos con la ruta en bus histórico (mañana a las 11.30, 12.45, 18.00 y 19.15 horas). Después del concierto de cierre de la segunda jornada, de Gallaecia Small Band, el plato fuerte del domingo será Mondra.