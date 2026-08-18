Un total de 216 nuevas plazas para estacionar en el municipio de Ares

La parcela ya se usa como aparcamiento disuasorio EMILIO CORTIZAS

La villa de Ares podrá paliar, en parte, el problema de aparcamiento que acusan especialmente cuando llega el verano y su población se multiplica a la par que sus visitantes. La Xunta de Galicia y el Concello han rubricado un acuerdo que permitirá adecuar una parcela que ya se venía usando como estacionamiento disuasorio en los períodos festivos o estivales.

Se trata del espacio que está ubicado en la AC-123, a la altura del kilómetro 1+640, ahora un terreno sin marcar y con accesos rudimentarios que pasará a ser una zona llamada a descongestionar parte del tráfico en el casco urbano del municipio. El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y el regidor aresano, Julio Iglesias, han dado luz verde al convenio mediante el que el gobierno gallego asumirá el 75% del coste del proyecto, 220.000 euros.

Por su parte, las arcas municipales se harán cargo del 25% restante, más de 73.300 euros para completar los 293.300 que cuesta la ejecución de los trabajos, que habilitarán 216 nuevas plazas para vehículos. Así, entre las actuaciones previstas, enumera la Xunta, está la aplicación del pavimento granular en las zonas de aparcamiento y la generación de espacios verdes, carriles de circulación en hormigón y borde prefabricado en la delimitación, con áreas de vegetación. A mayores, se instalará canalización subterránea y la iluminación, un punto de agua vertical y la señalización correspondiente.

La iniciativa, que según el ejecutivo autonómico permitirá “unha mellora da ordenación do espazo público do termo municipal de Ares, o que reverterá nunha mellor calidade de vida para a cidadanía, ao fomentar o transvase entre o vehículo privado e o transporte público”, se enmarca en la Estratexia Galega de Mobilidade que impulsa la Consellería, en este caso con el objetivo de promover un modelo de movilidad más segura y sostenible al centro urbano y a la zona de playas, evitando en buena parte que accedan los vehículos urbanos hasta allí, así como a la parada interurbana en el cruce con la carretera de Seselle, un punto de circulación con elevada intensidad de tráfico en el municipio.