Preparativos para el viaje con la emigración al Ares Indiano

Habrá rutas en bus y a pie, que requieren de inscripción previa a lo largo de esta semana Emilio Cortizas

Como homenaje a la emigración, en una villa con numerosos ejemplos de la labor llevada a cabo por muchos retornados y personas del municipio que invirtieron en ella tras haberse marchado para buscarse la vida en otros países, el Ares Indiano regresa para festejar ese recuerdo, alcanzando la novena edición el próximo fin de semana.

El programa abarca aspectos diferentes, desde charlas a exposiciones y música, por lo que convierte al evento en todo un festival para distintos gustos y edades. Los talleres requieren en algunos casos inscripción previa que tendrá que formalizarse en los próximos días, tal es el caso del de customización de complementos, decoración de sombreros, búsqueda del tesoro indiano, taller infantil de pintura caribeña (Mukina) o elaboración de llaveros.

En el capítulo de exposiciones, podrán visitarse en la Alianza Aresana ‘Nós tamén fomos emigrantes’; en la Asociación Instructiva de Caamouco ‘Selos e máis, memoria da emigración’, y en el CIRS de Cervás estará Mulleres na emigración’. También para las rutas guiadas en bus histórico (salidas de la Praza da Igrexa) hará falta inscripción y se podrá participar en tres viajes, Ares-Cervás y Ares-Redes, además de los itinerarios a pie con Cayetano Lledó. Los interesados podrán apuntarse desde el miércoles.

A mayores, para conocer la esencia de la emigración y la labor de los indianos nada mejor que las ponencias que podrán disfrutarse desde el día 21 al 23. Así, habrá un seminario de Cultura Ultramarina con las charlas: ‘Redes e a corbeta Nautilus. Habana 1908’, a cargo de Juan Escrigas, capitán de navío y director del Museo Naval de Madrid; ‘O país invisible’, por Arturo Lezcano, periodista, guionista y escritor; ‘Bendamio, Letras de La Habana’, de la mano de Javier Vilasánchez, cronista local, y ‘Os bancos e a emigración’, por Afonso Eiré, periodista y escritor.

Entre los espacios de interés de este Ares Indiano se encuentra un stand municipal –avenida Saavedra Meneses, 17–, en el que se hará entrega de papeletas para los sorteos y venta de material conmemorativo (abanicos, sombreros, bolsas de tela, llaveros, imanes, postales, etc.); una tienda efímera de alquiler de atuendo indiano, en la misma dirección; además de la recreación de escena indiana, photocall –Sociedad Cultural O Tilo– y puestos de venta y artesanía a lo largo de todo el paseo, además de un mercado artesanal en la denominada Rampa Pequena.

Las actividades de dinamización gastronómica, como el showcooking ‘A paisaxe que sabe’, con la chef Nair González–Escolas de Lago–, a lo largo de los tres días, completan una oferta que tendrá también momentos musicales. En este sentido, habrá actuaciones en todas las jornadas del evento en distintos puntos, desde la Rampa Grande a la Praza da Constitución. ‘Habana café son, trío’, ‘Gallaecia small ball’ o la Banda de música de la AC Xábrega serán algunos de los participantes en el apartado sonoro.

Finalmente, el programa, que se inaugura oficialmente en sábado 22, a las 11.30 en la Alianza Aresana, incluirá espectáculos de narración oral, desfile de automóviles históricos, pasacalles y actuaciones de magia y humor, entre otros muchos ingredientes para todos los públicos.