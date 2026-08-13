Festa do percebe y Luar na Lubre, platos fuertes de las fiestas aresanas de Lubre

Concierto de Luar na Lubre Archivo

Las fiestas de Lubre, Ares, en honor a Nuestra Señora del Rosario, se celebrarán este viernes y el sábado, arrancando con la XIX Festa do Percebe, este día 14, a partir de las 18.00 horas en el atrio de la iglesia, amenizada por el grupo de gaitas Trouleada.

Desde las 22.00 horas, verbena a cargo de Xilo, Carlos Manteiga y Punto Clave. El sábado actuará a partir de las 20.00 horas Luar na lubre y habrá misa, procesión y, ya de noche, verbena con Maracuyá.