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Ares

Festa do percebe y Luar na Lubre, platos fuertes de las fiestas aresanas de Lubre

Los festejos se celebran en honor a Nuestra Señora del Rosario

Redacción Ferrol
13/08/2026 23:28
Concierto de Luar na Lubre
Archivo
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Las fiestas de Lubre, Ares, en honor a Nuestra Señora del Rosario, se celebrarán este viernes y el sábado, arrancando con la XIX Festa do Percebe, este día 14, a partir de las 18.00 horas en el atrio de la iglesia, amenizada por el grupo de gaitas Trouleada.

 Desde las 22.00 horas, verbena a cargo de Xilo, Carlos Manteiga y Punto Clave. El sábado actuará a partir de las 20.00 horas Luar na lubre y habrá misa, procesión y, ya de noche, verbena con Maracuyá.

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