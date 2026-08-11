Las actividades del ‘VeraneAres’ proponen prepararse para el eclipse y cine de verano después

Una de las actividades del programa 'VeraneAres' del pasado 2025 Cedida

El programa de actividades culturales y deportivas que organiza el Concello de Ares cooperando con distintas entidades de la zona, ‘VeraneAres’, continúan este mismo martes 11 con una conferencia alrededor del eclipse solar y, una vez disfrutado del fenómeno astronómico, se propone asistir a la proyección de la película ‘Rondallas’, dirigida por Daniel Sánchez Arévalo.

La biblioteca municipal de Ares acogerá el encuentro divulgativo, a las 20.30 horas, que cuenta con la colaboración de la asociación Amigos do Mosteiro de Santa Catalina.

Por otro lado, la película que protagonizan el ferrolano Javier Gutiérrez y María Vázquez se proyectará el jueves 13, a las 22.00, en las Escolas do Lago. Además, en la Casa da Xuventude está disponible la exposición pictórica de Gloria López, que reúne retratos de infancia y permanecerá en las instalaciones municipales hasta este viernes.