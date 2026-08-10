El alcalde de Ares critica la suciedad y los ruidos originados en la zona de O Porto

El regidor pide colaboración para evitar estas situaciones AEIG

El regidor aresano, Julio Iglesias, se ha pronunciado sobre las protestas de los vecinos de la localidad debido a la suciedad y ruidos que tuvieron lugar durante los dos últimos fines de semana en el barrio de O Porto.

En sus redes sociales, el alcalde aseguró haber recibido numerosas llamadas de varios residentes para quejarse, “con toda la razón”, por tener que aguantar micciones y deposiciones “en sus portales y entre sus coches”, mientras un local hostelero que se encontraba abierto al público “se dedicaba a servir bebidas a ventanal quitado y a puerta cerrada, impidiendo a todos sus clientes el acceso a los baños de su local”, algo que está “expresamente prohibido”.

“Es increíble lo que sucede en este pueblo con algún establecimiento cuya actividad, con ánimo de lucro y vinculada exclusivamente a su local comercial, se transforma por su santa voluntad, a pesar de haberlo ya hablado, en una de riesgo que tiene que ser soportada y aguantada por el resto de la ciudadanía”, afirmó Iglesias

En este sentido, algunos vecinos coinciden con el alcalde. Sin embargo, otros también consideran necesario que el Ayuntamiento instale baños públicos para mejorar la limpieza de las calles, que estos meses cuentan con miles de visitantes.