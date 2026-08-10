Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ares

El alcalde de Ares critica la suciedad y los ruidos originados en la zona de O Porto

Más allá de la cooperación entre vecinos, locales y el Concello, algunos residentes consideran necesario que el gobierno local instale baños públicos en las calles

Redacción Ferrol
10/08/2026 20:50
El regidor pide colaboración para evitar estas situaciones
AEIG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El regidor aresano, Julio Iglesias, se ha pronunciado sobre las protestas de los vecinos de la localidad debido a la suciedad y ruidos que tuvieron lugar durante los dos últimos fines de semana en el barrio de O Porto.

En sus redes sociales, el alcalde aseguró haber recibido numerosas llamadas de varios residentes para quejarse, “con toda la razón”, por tener que aguantar micciones y deposiciones “en sus portales y entre sus coches”, mientras un local hostelero que se encontraba abierto al público “se dedicaba a servir bebidas a ventanal quitado y a puerta cerrada, impidiendo a todos sus clientes el acceso a los baños de su local”, algo que está “expresamente prohibido”.

“Es increíble lo que sucede en este pueblo con algún establecimiento cuya actividad, con ánimo de lucro y vinculada exclusivamente a su local comercial, se transforma por su santa voluntad, a pesar de haberlo ya hablado, en una de riesgo que tiene que ser soportada y aguantada por el resto de la ciudadanía”, afirmó Iglesias

En este sentido, algunos vecinos coinciden con el alcalde. Sin embargo, otros también consideran necesario que el Ayuntamiento instale baños públicos para mejorar la limpieza de las calles, que estos meses cuentan con miles de visitantes.

Inicio de los trabajos en Irmáns Bugallo

El Concello de Ares inicia las obras que cambiarán la imagen de la calle Irmáns Bugallo

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620