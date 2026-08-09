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Festa da Cabria

Nuevas generaciones toman el protagonismo de la vigésima Festa da Cabria de Redes

A pesar de que se dejó descansar en esta edición a la gran estructura en la ría, el encuentro atrajo igualmente a una multitud

Redacción Ferrol
09/08/2026 22:15
festa da cabria en Redes
Festa da cabria en Redes
Jorge Meis
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La Festa da Cabria, que celebró su XX edición este domingo 9 en Redes, fue diferente este año debido al proceso de rehabilitación de la estructura tradicional en la que se realiza la gran exhibición en medio de la ría. A cambio, pasaron a ser protagonistas los “medio cento de nenos e nenas” participantes en el desfile y el posterior colgado de las redes, en una plaza do Pedregal llena.

Este año se incluyeron en la feria 13 puestos de artesanía, una docena de participantes en la muestra de cestería en vivo y 22 palilleiras de la Agrupación Instrutiva de Caamouco, la asociación organizadora, y de Camiño da Artesanía, de Ferrol, que “colabora para darlle forma a toda a feira”, apuntó el presidente, Daniel García, entre otros atractivos del evento como las redeiras de Malpica que impartieron un taller de cosido de redes o los cientos de raciones de pulpo servido.

festa da cabria en Redes
Redeiras en la mañana de este domingo
Jorge Meis

A pesar de que esta vez se usara únicamente la cabria infantil, y en tierra, “funcionou moi ben”, valoró.

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