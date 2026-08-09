Nuevas generaciones toman el protagonismo de la vigésima Festa da Cabria de Redes

Festa da cabria en Redes Jorge Meis

La Festa da Cabria, que celebró su XX edición este domingo 9 en Redes, fue diferente este año debido al proceso de rehabilitación de la estructura tradicional en la que se realiza la gran exhibición en medio de la ría. A cambio, pasaron a ser protagonistas los “medio cento de nenos e nenas” participantes en el desfile y el posterior colgado de las redes, en una plaza do Pedregal llena.

Este año se incluyeron en la feria 13 puestos de artesanía, una docena de participantes en la muestra de cestería en vivo y 22 palilleiras de la Agrupación Instrutiva de Caamouco, la asociación organizadora, y de Camiño da Artesanía, de Ferrol, que “colabora para darlle forma a toda a feira”, apuntó el presidente, Daniel García, entre otros atractivos del evento como las redeiras de Malpica que impartieron un taller de cosido de redes o los cientos de raciones de pulpo servido.

Redeiras en la mañana de este domingo Jorge Meis

A pesar de que esta vez se usara únicamente la cabria infantil, y en tierra, “funcionou moi ben”, valoró.