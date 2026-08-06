Redes celebra los 20 años de la Festa da Cabria, desde por la mañana a la noche del domingo

Parte de la exhibición en la Festa da Cabria del pasado 2025 Daniel Alexandre

El puerto de Redes volverá a transformarse este domingo 9 con la celebración de la XX Festa da Cabria, un encuentro que rememora la importancia del pasado pesquero para la zona al mismo tiempo que fomenta la recuperación de tradiciones relacionadas con este sector. La jornada, que organiza la Agrupación Instrutiva de Caamouco, empezará a partir de las 11.00 horas con la apertura de la feria de artesanía, la muestra de encaje y cestería, animación callejera con Retrincos y la exhibición de redeiras de Malpica.

La asociación, que organiza este encuentro con la colaboración del Concello de Ares, Camiño da Artesanía, la comisión de fiestas Redes-Caamouco y la Diputación, además de contar con el patrocinio de una quincena de negocios de la zona, ya lleva desarrollando su trabajo de divulgación desde el pasado mes de julio, con sus tradicionales ‘Días de mar’, que se despiden un año más con la Festa da Cabria en el Alboio de Areamorta.

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Programa

Las actividades que dan inicio a la jornada se completan con un taller infantil de pececillos, que se desarrollará tanto a las 11.00 como a las 16.00. A partir de las 12.00 estará disponible el pulpo y tendrá lugar un “obradoiro” de cosido de redes, que se repetirá a las 17.00, y en ambos casos las inscripciones se realizan en el propio puesto.

El desfile y colgado de las redes en la cabria está previsto para la 13.00 y después, de 19.00 a 21.00 horas, se podrá visitar por último día la exposición ‘Faros: As luces do mar e baterías da costa de Redes e Ares’, en el Alboio de la playa de Areamorta. Se trata de una muestra de maquetas y dibujos de Carlos Galindo enmarcada en los ‘Días de mar’, un programa que también incluyó citas multitudinarias en A Tenencia como la “mexillonada” popular. Para despedir esta vigésima edición, a las 20.00 actuará el grupo de música tradicional Encrucillada.