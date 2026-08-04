Investigan el altercado en la playa de Ares que está en boca de todos por un vídeo viral

Captura de pantalla del vídeo que se ha hecho viral Cedido

La Guardia Civil instruye diligencias encaminadas a esclarecer las circunstancias en las que se produjo un "enfrentamiento de leve entidad" que sucedió en la playa urbana de Ares y que ha alcanzado una gran popularidad al haber sido grabado en vídeo y difundido a través de las redes sociales.

Los hechos, confirma el Instituto Armado, se produjeron en la tarde del pasado martes 28 de julio cuando, según consta en las investigaciones, dos grupos de jóvenes que mantenían desavenencias previas se encontraron en el arenal aresano. Explican las mismas fuentes que el conflicto venía precedido de un episodio anterior, ocurrido una semana antes, y que se saldó con la presentación de una primera denuncia por parte de una menor de edad en el municipio de Fene.

Al encontrarse en la playa las dos pandillas, prosigue la Guardia Civil, "se inició un altercado verbal que derivó en un forcejeo físico, con un agarrón de pelo y voces", obligando a intervenir a los propios bañistas que se encontraban en la zona y a la Policía Local. No obstante, indican que no fue preciso asistencia sanitaria para ninguna de las personas implicadas, que no sufrieron "daños de consideración".

Otra denuncia

Al día siguiente, 29 de julio, se formalizó una nueva denuncia relacionada con estos hechos en la comisaría de la Policía Nacional de Ferrol-Narón, desde donde se derivó la información para la correspondiente coordinación e investigación por parte de la Guardia Civil. De este modo, indican que en el marco de las actuaciones los agentes continúan realizando "las gestiones oportunas para tomar declaración a la parte que figuraba como agredida en el incidente previo y completar así el altercado".

Insiste la Benemérita que lo sucedido es "un conflicto puntual entre particulares que no compromete la seguridad ni el libre disfrute de los espacios públicos en el municipio"; sin embargo, para parte de la vecindad de Ares ha servido para poner en evidencia una "falta de efectivos policiales" que preocupa especialmente en esta época estival.

En este contexto, denuncian que cuando se produjeron los hechos en la playa solo estaban de servicio "dos auxiliares nuevos, que llegaron hace poco tiempo", trasladan a este periódico, llamando la atención sobre la necesidad de que la villa cuente con un refuerzo policial "al menos en verano, cuando la población se multiplica".