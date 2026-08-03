Xunta y Cofradía de Ares abordan la situación del sector y sus necesidades

Un momento de la visita al pósito aresano Xunta

La Xunta –por medio de la delegada territorial en Ferrol, Martina Aneiros– y la Cofradía de Pescadores de Ares –representada por el patrón mayor, Javier Fuentes– analizaron este lunes la situación actual del pósito y sus necesidades, en una visita a las instalaciones en las que la representante autonómica pudo conocer las mejoras realizadas para comercializar y conservar los productos pesqueros.

Entre ellas se encuentra la adquisición de un vivero y un furgón GLP con etiqueta ECO. Por medio de este último, la Cofradía podrá trasladar el producto en un remolque isotermo optimizando la cadena de frío, garantizando la calidad del pescado y el marisco y mejorando la eficiencia logística del proceso.

La delegada territorial destacó la adquisición de este vehículo por emplear combustibles alternativos, contribuyendo de esta manera a reducir la huella de carbono. “Escollen avanzar por un camiño máis sostible e eficiente”, aseveró.

Aneiros comprobó, asimismo, el avance del proyecto ‘Amares’, una iniciativa que implica, entre otras propuestas, la creación de un espacio expositivo en el edificio de la Cofradía, en el que se integrarán recursos tecnológicos y códigos QR para facilitar el acceso a materiales educativos y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del sector pesquero en el desarrollo económico de la villa.

Este proyecto contará también con un espacio dedicado a la degustación de productos del mar. Desde el gobierno gallego recuerdan que el pósito aresano recibió, a través de las Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo –con la colaboración del GALP Ártabro Norte–, 136.400 euros en 2025.