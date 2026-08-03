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Ares

Visto bueno al convenio entre la Xunta y Ares para el nuevo aparcamiento disuasorio

Se ubicará en la AC-123 y el ejecutivo autonómico aportará para su construcción más de 220.000 euros

Redacción Ferrol
03/08/2026 20:06
Reunión del Consello de la Xunta
Reunión del Consello de la Xunta
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El Consello de la Xunta ratificó este lunes la firma de un convenio de colaboración con el Concello de Ares para la ejecución de un aparcamiento disuasorio en la AC-123, concretamente, a la altura del punto kilométrico 1+640. El gobierno gallego destinará más de 220.000 euros a la obra, con la previsión de dotar este espacio con 216 plazas de estacionamiento. 

Así las cosas, la aportación autonómica se realizará en dos anualidades, con 150.000 euros en 2026 y poco más de 70.000 en 2027. 

Desde el ejecutivo gallego explican que el presupuesto global de la actuación asciende a casi 239.000 euros, de los que el Concello solamente asumirá el 25%. 

A grandes rasgos, las tareas implicarán la aplicación de pavimento granular en las zonas de aparcamiento y la generación de zonas verdes, carriles de circulación –en hormigón– y la instalación de canalizaciones subterráneas e iluminación –además de la señalización–.

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