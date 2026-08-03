Visto bueno al convenio entre la Xunta y Ares para el nuevo aparcamiento disuasorio

Reunión del Consello de la Xunta Cedida

El Consello de la Xunta ratificó este lunes la firma de un convenio de colaboración con el Concello de Ares para la ejecución de un aparcamiento disuasorio en la AC-123, concretamente, a la altura del punto kilométrico 1+640. El gobierno gallego destinará más de 220.000 euros a la obra, con la previsión de dotar este espacio con 216 plazas de estacionamiento.

Así las cosas, la aportación autonómica se realizará en dos anualidades, con 150.000 euros en 2026 y poco más de 70.000 en 2027.

Desde el ejecutivo gallego explican que el presupuesto global de la actuación asciende a casi 239.000 euros, de los que el Concello solamente asumirá el 25%.

A grandes rasgos, las tareas implicarán la aplicación de pavimento granular en las zonas de aparcamiento y la generación de zonas verdes, carriles de circulación –en hormigón– y la instalación de canalizaciones subterráneas e iluminación –además de la señalización–.