Ares prepara ya una amplia oferta de actividades deportivas para el nuevo curso

Actividad de pilates EC

Ares se prepara ya para afrontar un nuevo curso de actividades deportivas municipales, a partir del próximo mes de septiembre y con propuestas dirigidas a fomentar la práctica física, los hábitos saludables y el bienestar.

La programación que se dio a conocer desde el área de Deportes del Concello incluye actividades como pilates, yoga, tonificación, zumba, baile latino, gimnasia en Caamouco y actividad física para personas mayores de 60 y 70 años, distribuidas en diferentes espacios municipales y sociales: el pabellón polideportivo, la Casa da Xuventude, el local social de Seselle, el Centro Cultural Outeiro y la Agrupación Instructiva de Caamouco.

Las solicitudes de inscripción deberán realizarse telemáticamente a través de la página web www.concellodeares.gal, en el apartado correspondiente a las Actividades Deportivas Municipais 2026-2027. En el caso de iniciativas para mayores de 70 años, la inscripción se hará presencialmente en el pabellón deportivo municipal, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 13.00 horas. Desde el Consistorio explican que las personas empadronadas en Ares tendrán preferencia del 7 al 14 de agosto, mientras que las no empadronadas podrán inscribirse a partir del 17 de agosto.

Con el objetivo de facilitar que el mayor número posible de vecinos y vecinas pueda acceder a la oferta deportiva, cada persona podrá obtener plaza en un máximo de tres actividades, que deberá solicitar por orden de preferencia. Además, solo se podrá escoger un horario por cada actividad.

Una vez revisadas las solicitudes se informará individualmente a los interesados. El pago se realizará del 1 al 8 de septiembre y el coste será de 10,13 euros para personas empadronadas y de 18,99 euros para el resto, aunque habrá descuentos para distintos colectivos.

Más información en deportes@concellodeares.com.