El grupo Ares Solidario recibe la ‘Bandera de la Paz’ por su labor solidaria en el municipio

La entrega tuvo lugar en el Consistorio Cedida

El salón de plenos del Concello de Ares acogió este jueves la entrega de la ‘Bandera de la Paz’ a Ares Solidario. Según el propio Consistorio, el grupo de vecinos obtuvo esta distinción debido a las “diferentes iniciativas benéficas e comunitarias” que impulsaron en la villa “ao longo dos anos baixo un compromiso marcado polo altruísmo”.

En concreto, fue la Fundación Mil Milenios de Paz, representada por su embajador Ángel Corbalán, la encargada de otorgar dicho reconocimiento debido a su trayectoria, pues esta entidad internacional lleva desde el año 1995 promoviendo la solidaridad y la unidad mediante todo tipo de acciones sociales, culturales, educativas y comunitarias.

En el acto también participaron el alcalde do municipio, Julio Iglesias y la concejala de Igualdade e Benestar, Victoria Montenegro, así como representantes de diversas asociaciones de la localidad que colaboraron en diversos proyectos del ámbito en los últimos años.

Desde el ejecutivo local subrayaron que la decisión de que el galardón de este año fuese para el grupo comunitario se debe “ao traballo e implicación da veciñanza en xeral durante máis dunha década”.

Sin embargo, tras recoger la bandera, los miembros de Ares Solidario optaron por dársela al Concello para su custodia en la casa consistorial y, de esta forma, simbolizar la solidaridad de todo el pueblo aresano. Por último, el gobierno local recordó varias acciones altruistas que motivaron esta ‘Bandeira da Paz’. Es el caso de A Noite Branca Solidaria, la Feira Rociera Solidaria, las Chocolatadas o el Magosto Solidario, impulsadas para apoyar económicamente a entidades como Cáritas.