El Concello de Ares inicia las obras que cambiarán la imagen de la calle Irmáns Bugallo

Inicio de los trabajos en Irmáns Bugallo Concello

El Consistorio de Ares ha iniciado las obras de renovación integral de la calle Irmáns Bugallo, una intervención que busca modernizar los servicios urbanos soterrados y la calzada del vial y que contará con una inversión cercana a los 144.000 euros –procedentes del POS+2025 de la Diputación de A Coruña–.

Desde el ejecutivo local inciden en que el deterioro acumulado a lo largo de los años provocaba problemas de estanqueidad y roturas recurrentes en el saneamiento. Así las cosas, los trabajos permitirán renovar aproximadamente 258 metros de la infraestructura de abastecimiento de agua potable, instalándose una nueva conducción de polietileno de alta densidad.

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“Un dos principais cambios será a creación dunha rede independente de recollida de augas pluviais”, explica el Concello, con la incorporación de 150 metros de colector soterrado, nuevos sumideros, pozos de registro y conexiones de las bajantes de los inmuebles, “reducindo así a chegada da chuvia ao sanemento fecal e mellorando a capacidade de drenaxe na contorna”, añaden desde el gobierno que dirige Julio Iglesias.

La intervención supondrá, asimismo, la reposición completa de los pavimentos (nueva capa de rodaje asfáltica y hormigón coloreado para los itinerarios peatonales) y la renovación de la señalización.

La responsable de la Concejalía de Urbanismo, Olimpia Marcos, destacó también la importancia de estas obras, “sabendo o deterioro que presenta e as constantes roturas que se detectan na rede de abastecemento de auga”