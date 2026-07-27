Ares “sella” el idilio con su pasado indiano con la complicidad de Correos

Imagen de archivo de una edición anterior del Ares Indiano y la miniatura del matasellos Jorge Meis

La Concejalía de Cultura del Concello aresano anunció este lunes que será el próximo miércoles 5 de agosto, a las 12.00 horas en la Alianza Aresana, cuando presente oficialmente el sello y el matasellos conmemorativo de la novena edición del Ares Indiano, la cita que se celebrará los días 21, 22 y 23 del próximo mes para volver a recordar el pasado y, muy especialmente, revivir la huella histórica, arquitectónica, emocional y social que dejó la emigración a América.

La propuesta, explican fuentes municipales, cuenta con la colaboración de la Federación Galega de Sociedades Filatélicas, con sede en A Coruña, y permite sumar a la programación cultural del evento una acción que ponga en valor los recuerdos postales, los viajes transoceánicos y los vínculos marítimos entre Galicia y Cuba a través de la correspondencia.

Con ese objetivo, el mismo día que se presentan el sello y el matasellos, se abre al público la muestra ‘Selos e máis: memoria da emigración’, que estará instalada en el vestíbulo de la Alianza Aresana desde esa jornada del 5 hasta el viernes 14 de agosto.

El sello de Correos que conmemora la cita Cedida

En este caso, avanzan, la exposición gira en torno a tres grandes bloques temáticos: una selección de filatelia cubana, con sellos de la isla de finales del XIX y comienzos del XX; otro apartado dedicado a la Galicia del siglo XIX y a la correspondencia con Cuba, con misivas de ambos territorios, y un tercero que abarca los testimonios de quienes emigraron, con postales, documentos de embarque y otros materiales.

Miriam Fernández

El Concello de Ares pretende con esta iniciativa ir abriendo boca de cara a la celebración de su ya consolidado festival a finales de agosto. Además, explican que han procurado con la exposición filatélica “achegar á veciñanza unha ollada diferente sobre a emigración, poñendo o foco nos pequenos documentos que tamén gardan a súa propia memoria: selos, cartas, sobres e postais que falan das historias que cruzaron ambas beiras do Atlántico”, sostienen.

Una de las piezas que podrán contemplarse en la exposición filatélica de la Alianza Cedida

El cartel que anuncia la exposición es obra de la aresana Miriam Fernández, una creadora que “destaca polas súas ilustracións a lapis e que nesta ocasión propón unha imaxe inspirada na estética indiana, nas travesíasmarítimas e na correspondencia como símbolo da memoria emigrante”, valora el Concello, que activa con esta actividad la cuenta atrás hacia la novena edición de un Ares Indiano del que todavía no se han desvelado los detalles de su programa de actividades, que se prevé, como en los últimos años, especialmente intenso y para todos los públicos.

Fue en 2018 cuando el Consistorio aresano decidió transformar su ‘Feria Mariñeira’ en una cita temática que tenía la pretensión de rendir homenaje a los antepasados que se fueron a “hacer las Américas”, en especial a los que regresaron y dejaron un inmenso legado arquitectónico, social y educativo tras de sí. Fue aquel año cuando se celebró la primera edición de una iniciativa que hace viajar en el tiempo a toda la villa.