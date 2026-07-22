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Ares

Recital solidario en el CIRS de Cervás en favor de la Asociación Española contra el Cáncer

Será este viernes, desde las 20.00 horas

Redacción Ferrol
22/07/2026 22:31
Xábrega en su actuación del pasado año en el CIRS de Cervás
Xábrega en su actuación del pasado año en el CIRS de Cervás
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Este viernes, las instalaciones del CIRS de Cervás, en Ares, acogerán desde las 20.00 horas el recital de la banda de música Xábrega que en los últimos años se celebra como previa del Día da Patria Galega. 

El concierto, que se convierte en un encuentro intergeneracional entre la vecindad, será esta vez solidario con la Asociación Española contra el Cáncer, pudiéndose adquirir rifas cuyo importe irá destinado a la entidad, sorteándose un lote de productos.

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