Activo un incendio forestal muy próximo a las casas de Cervás, en Ares

Operativo de extinción en la zona Cedida

Efectivos de la Consellería do Medio Rural se encuentran en estos momentos tratando de sofocar un incendio forestal declarado a primera hora de esta tarde en el término municipal de Ares.

Según detalló el departamento autonómico, el fuego se registró en torno a las 14.30 horas en la parroquia de Cervás, en un punto muy cercano al núcleo urbano, y, por el momento, no hay estimación de la superficie afectada.

Asimismo, varios vecinos de la zona relataron que los profesionales de la Xunta comenzaron a desalojar las viviendas más próximas al incendio. Por el momento se han movilizado hasta el punto dos agentes forestales, tres brigadas, otros tantos camiones con motobomba y dos helicópteros.

Por su parte, el alcalde de la localidad, Julio Iglesias, afirmó poco después de las 16.00 horas por medio de sus redes sociales que el fuego ya estaba estabilizado. Las llamas, afirmó, se concentraron en un punto muy concreto, una finca "próxima a casas" de la mencionada parroquia. "Ahora toca investigar y saber el por qué", añadió el regidor.

Habrá actualización.