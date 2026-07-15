Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ares

Tercera edición de las jornadas de autocuidado para profesionales altamente sensibles en Ares

Las plazas ascienden a 30 y el plazo para inscribirse culmina el 31 de agosto

Redacción
15/07/2026 17:36
Un instante de la segunda edición de la iniciativa
Un instante de la segunda edición de la iniciativa
Concello
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Las Jornadas de Autocuidado para profesionales altamente sensibles (PAS) regresarán a Ares en octubre, con un programa que incluye charlas, talleres, encuentros y experiencias relacionadas con el bienestar y la alta sensibilidad.

La iniciativa está organizada por la emprendedora y divulgadora Concha Tejada y cuenta con la colaboración de la Concejalía de Cultura. Esta tercera edición de la propuesta se desarrollará bajo la premisa ‘Quen coida de quen coida?’, entre el 15 y el 17 del citado mes. El número de plazas asciende a 30 y el plazo para inscribirse culmina el 31 de agosto (o hasta cubrir el aforo), con un coste de 45 euros por participante.

Así las cosas, el jueves 15 se llevará a cabo una mesa redonda sobre el autocuidado, mientras que la jornada siguiente estará protagonizada por cinco charlas y un taller orientado a potenciar las fortalezas. El programa culminará el 17 con un paseo por el litoral de la localidad. Quienes estén interesados en conocer más aspectos de esta iniciativa pueden consultar en la web.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620