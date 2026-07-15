Tercera edición de las jornadas de autocuidado para profesionales altamente sensibles en Ares

Un instante de la segunda edición de la iniciativa Concello

Las Jornadas de Autocuidado para profesionales altamente sensibles (PAS) regresarán a Ares en octubre, con un programa que incluye charlas, talleres, encuentros y experiencias relacionadas con el bienestar y la alta sensibilidad.

La iniciativa está organizada por la emprendedora y divulgadora Concha Tejada y cuenta con la colaboración de la Concejalía de Cultura. Esta tercera edición de la propuesta se desarrollará bajo la premisa ‘Quen coida de quen coida?’, entre el 15 y el 17 del citado mes. El número de plazas asciende a 30 y el plazo para inscribirse culmina el 31 de agosto (o hasta cubrir el aforo), con un coste de 45 euros por participante.

Así las cosas, el jueves 15 se llevará a cabo una mesa redonda sobre el autocuidado, mientras que la jornada siguiente estará protagonizada por cinco charlas y un taller orientado a potenciar las fortalezas. El programa culminará el 17 con un paseo por el litoral de la localidad. Quienes estén interesados en conocer más aspectos de esta iniciativa pueden consultar en la web.