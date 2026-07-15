Ares licita el proyecto de las nuevas instalaciones para el Club de Tenis de Redes

El complejo contará con una inversión de casi 250.000 euros Cedida

El Concello de Ares licitó ayer el proyecto para crear las nuevas instalaciones de gimnasio, vestuarios y sala de usos múltiples en el Club de Tenis de Redes.

En concreto, la última zona contará con casi medio centenar de asientos, mientras que la área de ejercicio será de uso público. Por otro lado, el complejo también dispondrá de un almacén y un espacio de limpieza.

Respecto a la inversión, el plan dispondrá de un montante cercano a los 250.000 euros, de los cuales 150.000 serán asumidos por la Diputación de A Coruña, 50.000 por el Consistorio, y los restantes por el propio club.

Sobre este último se pronunció el alcalde aresano, Julio Iglesias, quien subrayó la generosidad de la entidad deportiva debido a que el complejo se hará realidad “tras a súa cesión dos terreos onde se edificará”.

Más inversiones

Aparte de estas previsiones, la edila de Urbanismo, Olimpia Marcos, y la concejala de Deportes, Alma Barrón, anunciaron que, hace pocos días, el Consistorio recibió la noticia de que se le ha concedido una nueva línea de subvención, que permitirá arreglar las filtraciones de agua del Club Marítimo del pueblo, además de frenar el deterioro del edificio. En total, se destinarán casi 40.000 euros entre el gobierno local y el GALP Golfo Ártabro Norte para sustituir dos ventanas practicables de la cubierta e incorporar una nueva tarima en la terraza de la segunda planta. Aparte de esto, también se pretende reformar la fachada este y el extremo inferior del tejado con la instalación de un canalón interior de zinc, entre otras actuaciones.

Desde el Concello de Ares consideran que los dos proyectos planteados en el pueblo de Redes permitirán mejorar “a infraestrutura deportiva e social da parroquia de Caamouco”; todo ello con una movilización de 290.194,98 euros.