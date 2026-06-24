Música de autor en un escenario inusual: el centenario mercado de Ares

El mercado municipal de Ares en imagen de archivo Cedida

Con el título de ‘Ao son do mercado’, el Concello de Ares estrena un ciclo para disfrutar de la música de autor en pequeño formato. La iniciativa, que se integra en la programación VeraneAres 2026 que organiza la Concellería de Cultura, traerá durante el mes de julio a este emblemático escenario las actuaciones de músicos como Luis Mera Lucky, Txetxu Altube y Oso.

Los conciertos serán todos gratuitos, aunque, dadas las dimensiones de la plaza de abastos, es obligatoria la reserva previa. Así, desde este mismo lunes podrá solicitarse una silla, puesto que el aforo es limitado, para que los asistentes puedan disfrutar más atentamente de las composiciones de los artistas participantes.

El Concello de Ares incorpora de esta manera una nueva propuesta a su programación lúdico-cultural estival, un ciclo de música de autor en formato acústico que convertirá el Mercado municipal en un espacio de encuentro entre vecindad en torno a la creación musical contemporánea.

Aniversario

La iniciativa cultural y musical se impulsa, además, en un año especialmente significativo para el inmueble, ya que hace apenas unas semanas acaba de celebrar sus 100 años de historia como punto de referencia de la vida social, comercial y vecinal de Ares.

Un siglo, como explican desde el Concello, en el que el Mercado ha sido mucho más que un espacio de venta de productos de proximidad: es también un lugar de convivencia, un punto para la construcción de relaciones y un símbolo de la identidad colectiva de la villa aresana.

Ahora, coincidiendo con este aniversario, se estrenará este ciclo que se desarrollará a lo largo de tres martes consecutivos del próximo mes de julio, en todos ellos con el comienzo a las 20.30 horas. La programación dará comienzo el día 7 con la actuación del artista local Luis Mera Lucky. La oferta continuará una semana más tarde de con la presencia del cantautor Txetxu Altube y concluirá el 21 de julio con el concierto de Oso.

La propuesta busca reivindicar la música de autor como una experiencia que invita a detenerse, escuchar y conectar con las historias detrás de las canciones. Por esta razón, informa el área de Cultura de Ares, que dirige Alma Barrón, los conciertos estarán concebidos desde la escucha activa y la atención a las letras y melodías que compartirán los tres artistas con el público. La reserva de plaza puede efectuarse a través de la vía telemática, en este enlace.