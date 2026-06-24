Inscripciones abiertas para el mercadillo vecinal de Ares

Imagen de archivo de otro mercadillo vecinal en Ares Daniel Alexandre

El próximo domingo 5 de julio, la villa de Ares volverá a acoger actividad en su paseo marítimo, desde primeras horas de la mañana y hasta las diez de la noche. Se trata de una nueva edición, y ya van quince, del Mercadillo vecinal de segunda mano, en el que podrán intercambiarse, comprar o vender todo tipo de objetos, desde juguetes, libros, películas o material de coleccionismo hasta ropa, calzado, bisutería de segunda mano y otros artículos de artesanía.

Podrán instalar sus puestos de venta –salvo de alimentos y comida de cualquier tipo– tanto particulares en general como asociaciones y sociedades domiciliadas en Ares, disponiendo los profesionales con la reserva de un máximo de 20 puestos. Las inscripciones podrán efectuarse en la Biblioteca Municipal –en la Alianza Aresana, en la calle María, 11–.

El plazo para las personas empadronadas en Ares se cerró el pasado martes y se abre ahora, a partir de este lunes y durante dos jornadas de 10.00 a 14.00 horas, para todos los demás, hasta agotar las plazas, teniendo en cuenta que únicamente se podrá solicitar un puesto por persona.

Los precios serán de ocho euros para quienes se instalen como particular y de diez para los profesionales. Para más información se puede llamar al número 981 44 80 5, de diez a dos. En la web del Concello se informa de los requisitos.