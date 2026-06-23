Ares finaliza las obras entre el castillo de La Palma y la zona de San Martiño

Las tareas abarcaron un tramo de unos 75 metros Concello

El gobierno de Ares ha confirmado la finalización de las obras para mejorar la comunicación viaria entre el castillo de La Palma y las antiguas baterías militares de San Martiño.

Según el área municipal de Urbanismo, el proyecto ha permitido reforzar la seguridad del tramo, muy transitado tanto por vecinos como por visitantes y senderistas debido a su valor patrimonial y paisajístico.

Las actuaciones, que han contado con el apoyo económico de la Diputación de A Coruña y un presupuesto de 48.400 euros, se centraron especialmente en la puesta en marcha de tareas de desbroce y retirada de vegetación, así como en la construcción de un nuevo sistema de drenaje transversal mediante un paso salvacunetas.

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Por otro lado, los trabajos también han incluido la reconstrucción del firme por medio de un pavimento de arena de granito y cemento y la instalación de una barrera rústica de protección lateral para evitar caídas. En total, las obras llevadas a cabo abarcaron 75 metros de longitud.

Finalmente, la concelleira de Urbanismo, Olimpia Marcos, afirmó que la intervención “se suma a outras xa materializadas”, como las realizadas para mejorar la subida desde el convento de Santa Catalina hasta las baterías de A Bailadora.