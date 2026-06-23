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Ares

Ares finaliza las obras entre el castillo de La Palma y la zona de San Martiño

Los trabajos contaron con apoyo provincial y una inversión de 48.400 euros

Redacción
23/06/2026 20:58
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Las tareas abarcaron un tramo de unos 75 metros
Concello
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El gobierno de Ares ha confirmado la finalización de las obras para mejorar la comunicación viaria entre el castillo de La Palma y las antiguas baterías militares de San Martiño.

Según el área municipal de Urbanismo, el proyecto ha permitido reforzar la seguridad del tramo, muy transitado tanto por vecinos como por visitantes y senderistas debido a su valor patrimonial y paisajístico.

Las actuaciones, que han contado con el apoyo económico de la Diputación de A Coruña y un presupuesto de 48.400 euros, se centraron especialmente en la puesta en marcha de tareas de desbroce y retirada de vegetación, así como en la construcción de un nuevo sistema de drenaje transversal mediante un paso salvacunetas.

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Por otro lado, los trabajos también han incluido la reconstrucción del firme por medio de un pavimento de arena de granito y cemento y la instalación de una barrera rústica de protección lateral para evitar caídas. En total, las obras llevadas a cabo abarcaron 75 metros de longitud.

Finalmente, la concelleira de Urbanismo, Olimpia Marcos, afirmó que la intervención “se suma a outras xa materializadas”, como las realizadas para mejorar la subida desde el convento de Santa Catalina hasta las baterías de A Bailadora.

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