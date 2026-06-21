Ares instalará una pasarela “de quita y pon” en el arenal de Seselle para evitar su deterioro en invierno

Estado actual de la pasarela de acceso al arenal aresano Cedida

Vecinos y vecinas de la localidad de Ares, así como usuarios habituales de la playa de Seselle, ponían el foco hace unos días sobre el deterioro que padece la pasarela de madera que da acceso al arenal, con huecos entre las tablas “que hacen imposible caminar con seguridad y mucho menos transitar con una silla de ruedas”. Así lo explicó al respecto Rafael en una queja trasladada a este Diario tras poner en conocimiento del Ayuntamiento, en varias ocasiones, la degradación de la tarima.

Críticas de vecinos y usuarios al estado del acceso al arenal de Seselle, en Ares Más información

El alcalde, Julio Iglesias, reconocía este sábado a la vecindad a través de sus redes sociales que la infraestructura “ya no da más de sí”, motivo por el que “está señalizada”. El responsable del municipio adelantaba, además, que el Consistorio procederá a su sustitución, “pero aún no llegó la nueva”.

Con el objetivo de evitar que la nueva instalación padezca las consecuencias del invierno, Iglesias Redondo explicó que “va a ser de quita y pon”.

Estudios geotécnicos

El regidor se refirió también a las escaleras de entrada a las playas de Estacas y Centeás, con barreras y señales de advertencia que impiden su uso.

Las lluvias cuantiosas del pasado invierno podrían haber hecho mella a las rocas sobre las que se asientan, por lo que “tenemos que hacer estudios geotécnicos en condiciones de seguridad para conocer el estado de las zonas”, apuntó el alcalde, añadiendo que “de sus resultados dependen las posibles soluciones a ejecutar”.