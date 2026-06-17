El SendAres despedirá el verano con una ruta extraordinaria por la Costa da Morte

Participantes en una ruta del programa de sederismo aresano Concello

El Ayuntamiento aresano anunció este miércoles que el programa municipal de senderismo SendAres impulsará una ruta extraordinaria por la Costa da Morte para culminar el verano. En este sentido, los participantes explorarán los días 12 y 13 de septiembre el Camiño dos Faros, un recorrido para el que las inscripciones se abrirán este jueves 18, a partir de las cuatro de la tarde, en la Sede Electrónica.

La primera de las jornadas se centrará en el tramo de Muxía a Nemiña, de unos 25 kilómetros “que constitúen unha das etapas máis agrestes e auténticas”, destacan desde la Concejalía de Deportes. Los senderistas se acercarán al entorno de Cabo Touriñán y al arenal de Nemiña.

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Los vecinos y vecinas harán noche en el albergue As Eiras, en Lires, para conocer al día siguiente la ría de Lires, la playa de O Rostro, los acantilados de A Canousa o el Cabo da Nave.

El coste es de 110 euros e incluye servicio de guía, transporte, seguros, alojamiento en el albergue y cena, almuerzo y picnic-tentempié. Las plazas habilitadas para esta actividad ascienden a un total de 23.