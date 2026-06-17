El Mercadillo de Segunda Mano regresa al paseo marítimo de Ares el 5 de julio

Edición anterior de la cita estival aresana Daniel Alexandre

La Concejalía de Cultura de Ares ha anunciado la celebración de la decimoquinta edición del Mercadillo Veciñal de Segunda Man, un evento ya consolidado en la programación estival del municipio que tendrá lugar el próximo 5 de julio. El paseo marítimo se transformará, en horario ininterrumpido desde las 09.00 hasta las 22.00 horas, en un extenso recinto al aire libre destinado a la compra, venta e intercambio de artículos usados, artesanía y piezas de coleccionismo.

Así las cosas, tanto vecinos como asociaciones y profesionales del sector pondrán a disposición del público una amplia variedad de productos. Entre los enseres que los asistentes podrán adquirir destacan libros, prendas de ropa, complementos, elementos decorativos, juguetes y discos, fomentando de este modo una cultura basada en la reutilización y el consumo responsable.

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El Concello ha fijado el aforo máximo en 120 puestos, cada uno de ellos con una extensión aproximada de tres metros lineales. Cabe destacar que los participantes que resulten adjudicatarios de una plaza asumirán la responsabilidad de aportar toda la infraestructura y el material logístico necesario para el montaje y acondicionamiento de sus respectivos espacios de venta.

Los interesados en tomar parte deben reservar su puesto previamente. El trámite se llevará a cabo de manera presencial en dos fases. En la primera, el 22 y 23 de junio, se destina a las personas empadronadas en Ares, mientras que, en la segunda, del 25 al 26, podrán hacerlo residentes de otras localidades.

El Ayuntamiento ha fijado la tarifa de participación en ocho euros para los vendedores particulares y en diez para los comerciantes profesionales. Aquellas personas que deseen consultar las bases íntegras pueden hacerlo en la web institucional del Consistorio y, para resolver cualquier duda, se ha habilitado el número de teléfono 981 448 057.