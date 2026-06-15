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Ares

El restaurante Tarrafa se adjudica el primer premio del concurso de tapas DegustAres 2026

La tapa ganadora acumuló 1.100 votaciones

Redacción
15/06/2026 21:58
Ganadores del concurso de tapas aresano recogiendo los galardones
Ganadores del concurso de tapas aresano recogiendo los galardones
Cedida
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La concelleira de Comercio, Lucía Blanco, entregó el pasado viernes, en la Alianza Aresana, los galardones de la ruta del pincho DegustAres 2026

El ganador fue el restaurante Tarrafa con ‘As Sereas das Mirandas’, seguido de Bocarte con ‘Sorbete de Mar’ y Noaru con ‘Bocado de Batea’

Las creaciones consiguieron 1.100, 675 y 620 puntos, respectivamente, y se llevan premios de 600, 500 y 400 euros, junto a noches de hotel y visitas a bodegas.

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