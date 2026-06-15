El restaurante Tarrafa se adjudica el primer premio del concurso de tapas DegustAres 2026

Ganadores del concurso de tapas aresano recogiendo los galardones Cedida

La concelleira de Comercio, Lucía Blanco, entregó el pasado viernes, en la Alianza Aresana, los galardones de la ruta del pincho DegustAres 2026.

El ganador fue el restaurante Tarrafa con ‘As Sereas das Mirandas’, seguido de Bocarte con ‘Sorbete de Mar’ y Noaru con ‘Bocado de Batea’.

Las creaciones consiguieron 1.100, 675 y 620 puntos, respectivamente, y se llevan premios de 600, 500 y 400 euros, junto a noches de hotel y visitas a bodegas.