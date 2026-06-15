Críticas de vecinos y usuarios al estado del acceso al arenal de Seselle, en Ares

La pasarela de acceso a la playa de Seselle está siendo objeto de críticas vecinales Cedida

Con la temporada de playas a pleno rendimiento y tras haberse llevado a cabo la puesta a punto de las mismas en las semanas previas, usuarios del arenal de Seselle, en el municipio de Ares, critican que el acceso a ese enclave presente un censurable estado de deterioro.

Aseguran que hace mes y medio se ejecutaron reparaciones en la zona, pero indican que a día de hoy la pasarela de madera no es segura para los viandantes.