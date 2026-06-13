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Suceso

Herido un motorista tras chocar contra un turismo en Ares

El accidente se registró poco después del mediodía en la avenida Saavedra Meneses

J. Guzmán
J. Guzmán
13/06/2026 13:53
Profesionales durante el operativo llevado e cabo en Ares
Imagen de archivo de un operativo por un accidente en Ares
GES de Mugardos
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Un motorista tuvo que ser atendido este mediodía por los servicios sanitarios de urgencia tras resultar herido en una colisión contra otro vehículo. Tal y como relató el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el accidente se registró en torno a las 12.10 horas en la avenida Saavedra Meneses, en pleno casco urbano de la villa aresana.

Según la central autonómica, fue un particular quien alertó del siniestro, indicando que el lesionado había chocado contra un turismo y que, tras caerse de su motocicleta, había terminado bajo otro, pero que permanecía consciente. Así, hasta el punto se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local (esta última con sede en la misma calle), además de una ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Desde el 112 se señaló, asimismo, que el hombre no parecía herido de gravedad, pero que, en cualquier caso, no tenían constancia de si había sido necesario trasladarlo al centro hospitalario de referencia.

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