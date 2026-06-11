‘Luces en la tormenta’, el debut literario del ferrolano adoptivo Javier Varela, se lleva a Ares

Artidea entrevista Javier Varela Daniel Alexandre

El libro de relatos con el que debutó el escritor y músico Javier Varela, ‘Luces en la tormenta’, publicado bajo el pseudónimo de Silvia Rodas, se presentará este mismo viernes 12 en la Alianza Aresana, a partir de las 20.00 horas. El autor estará acompañado de la concelleira de Cultura, Alma Barrón, con quien conversará alrededor de la narrativa psicológica en la que se enmarca el ejemplar.

A través de los “relatos al borde del abismo” de Varela, el lector se acerca a nueve vidas que se encuentran a un paso de este precipicio, nueve crisis transformadoras y el mismo número de personajes, que encuentran esperanza sumidos en la oscuridad.

En el encuentro, el escritor de origen catalán afincado en Ferrol, ingeniero de formación, charlará con Barrón sobre estos textos, en los que buena parte de la acción ocurre en el universo interior de sus protagonistas.

‘Luces en la tormenta: relatos al borde del abismo’ responde a la pregunta de qué es lo que sucede cuando no queda nada a lo que aferrarse y el mundo parece derrumbarse. En este libro, la cuestión se resuelve a través de los “faros”, motivo que se representa en la portada de forma literal, pero que identifica un elemento luminoso que surge en esas situaciones vitales para, de repente, tener la posibilidad de salir de ellas e incluso hacerlo con más fuerza que antes, después de hacer transitado por experiencias complicadas.