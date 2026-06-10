Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ares

Ares mejorará la vía entre el castillo de La Palma y las baterías militares de Punta San Martiño

Las obras, apoyadas financieramente por la Diputación de A Coruña, contarán con un presupuesto 48.400 euros

Redacción
10/06/2026 20:36
Ares obras san martiño cedida
El presupuesto de las obras superará los 48.000 euros
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Concellería de Urbanismo de Ares ha confirmado que se mejorarán las comunicaciones en el vial histórico ubicado entre el castillo de La Palma y las antiguas baterías militares de Punta San Martiño. Las actuaciones, que contarán con el apoyo financiero de la Diputación de A Coruña, tendrán un presupuesto de 48.400 euros. Concretamente, el proyecto contempla la reconstrucción del firme, la ejecución de un nuevo sistema de drenaje transversal mediante un paso salvacunetas y la puesta en marcha de diferentes tareas de desbroce y retirada de vegetación. 

En total, las obras abarcarán alrededor de 75 metros de longitud y servirán para facilitar tanto el acceso de vehículos de emergencias o mantenimiento, como el propio tránsito peatonal en una zona frecuentada por vecinos, turistas y senderistas debido a su valor patrimonial y ambiental. Por esto, los trabajos procurarán mantener una estética acorde con el paisaje. 

La concelleira de Urbanismo, Olimpia Marcos, señaló que esta intervención se suma “a outras xa materializadas en eidos semellantes”, como son las mejoras en la subida desde el convento de Santa Catalina hasta las baterías de A Bailadora y entre las del Segaño y el camino de Salgueiras.

Mercado municipal de Ares

Cien años del mercado aresano

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620