Ares mejorará la vía entre el castillo de La Palma y las baterías militares de Punta San Martiño

El presupuesto de las obras superará los 48.000 euros Cedida

La Concellería de Urbanismo de Ares ha confirmado que se mejorarán las comunicaciones en el vial histórico ubicado entre el castillo de La Palma y las antiguas baterías militares de Punta San Martiño. Las actuaciones, que contarán con el apoyo financiero de la Diputación de A Coruña, tendrán un presupuesto de 48.400 euros. Concretamente, el proyecto contempla la reconstrucción del firme, la ejecución de un nuevo sistema de drenaje transversal mediante un paso salvacunetas y la puesta en marcha de diferentes tareas de desbroce y retirada de vegetación.

En total, las obras abarcarán alrededor de 75 metros de longitud y servirán para facilitar tanto el acceso de vehículos de emergencias o mantenimiento, como el propio tránsito peatonal en una zona frecuentada por vecinos, turistas y senderistas debido a su valor patrimonial y ambiental. Por esto, los trabajos procurarán mantener una estética acorde con el paisaje.

La concelleira de Urbanismo, Olimpia Marcos, señaló que esta intervención se suma “a outras xa materializadas en eidos semellantes”, como son las mejoras en la subida desde el convento de Santa Catalina hasta las baterías de A Bailadora y entre las del Segaño y el camino de Salgueiras.