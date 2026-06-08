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Ares

Ares celebra el cumpleaños de su centenaria plaza de abastos

El alcalde y la edila de Comercio descubrieron una placa conmemorativa

Redacción
08/06/2026 22:36
Celebración del centenario del mercado de Ares
Celebración del centenario del mercado de Ares
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Cumplir cien años no es poco, aunque sea para un edificio y, sobre todo, si este presta un servicio ciudadano que se mantiene activo pese a las décadas.

Por eso, el Concello de Ares quiso celebrar este lunes el aniversario de su plaza de abastos, en pleno centro de la villa, que se ha convertido ya en centenaria.

El mercado está operativo desde 1926 y presta, como se señaló en el acto presidido por el alcalde, Julio Iglesias, una función tanto económica como social, funcionando como un espacio de encuentro para los vecinos y vecinas y también un centro de venta de productos de cercanía.

El regidor local y la concejala de Comercio, Lucía Blanco, fueron los encargados de descubrir la placa conmemorativa que recoge los 100 años de vida del Mercado Municipal.

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La corporación en el acto público
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El acto institucional contó con representantes de los grupos de la corporación local, tanto del equipo de gobierno —Olimpia Marcos, Alma Barrón, Victoria Montenegro y Luis Cendán— como del PP —Vanesa Rúa y Mariela Judith Huallpa—, y del BNG, Faustino Seco y Carmen Brage.

El edificio del Mercado Municipal fue diseñado en su momento por uno de los arquitectos más reconocidos en la Galicia del siglo XX Antonio Tenreiro Rodríguez. Fue uno de sus primeros proyectos, en este caso fusionando la funcionalidad industrial con la estética naval.

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La plaza sintetiza un modelo de patrimonio vivo, dinamizado y sólidamente anclado a las raíces de lo que es Ares, al acompañar durante tanto tiempo a sus vecinos, con placeros y placeras que son un reflejo de la importancia del producto de cercanía y el trato personalizado.

Cuando cumple cien años esta infraestructura, está previsto llevar a cabo una actuación de rehabilitación.

El Concello dispone de una subvención de casi 200.000 euros para ejecutar una intervención que permitirá poner en valor el inmueble.

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Actuación del grupo As Pías
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El acto celebrado ayer contó, además, con banda sonora a cargo del grupo As Pías, que se encargó de ponerle música a esta conmemoración, con la colaboración de la Red Cultural de la Diputación.

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