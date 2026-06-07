Ares volvió a ser la gran alfombra floral del Corpus en Ferrolterra, el orgullo de una villa marinera donde nadie duerme

Miles de visitantes recorrieron el perímetro de las alfombras florales desde por la mañana hasta la tarde de este domingo Daniel Alexandre

Desde las siete de la mañana y hasta el mediodía del lunes, las calles de Ares empezarán a despejarse de las treinta toneladas de materiales que conformaron este domingo las bellísimas alfombras florales de un Corpus Christi que atrae cada año a más visitantes.

Horas antes, después de la misa de cinco que se celebró en la iglesia parroquial, la procesión desdibujó las decenas de motivos que, en la madrugada, ultimó un pelotón de manos voluntarias que son el verdadero patrimonio de esta villa marinera.

El olor de los tapices es lo primero que llama la atención al acercarse al recorrido vegetal, que completa una moqueta de casi un kilómetro de longitud dividida en cinco tramos. El más ancho conducía desde el paseo marítimo al templo de San José, dedicado este año a ornamentos que rendían homenaje al aspecto más tradicional del municipio aresano.

Una pescadera en el tramo del paseo a la iglesia Daniel Alexandre

No faltaron en él las anclas, icono naval, pero tampoco los hórreos y las campesinas cargadas con sus cestas —con ‘saia’ roja y ‘pañola’— y, por supuesto, las mujeres que vendían el pescado que traían los pescadores a la ribera. La memoria, en este Corpus 2026, fue realmente protagonista porque, además de esa gran alfombra, la que discurrió en el primer tramo de la calle María sirvió para agradecer la labor de quienes llevan haciendo posible esta Fiesta de Interés Turístico de Galicia desde su nacimiento en 1983.

Cuatro señoras y un hombre picando verde se asoman en una primera viñeta —empiezan un mes antes a hacer esta tarea—, continuando por una niña que recoge conchas —los menores suelen ser quienes las depositan en el trazado—, otra pareja recolectando pampillo —la flor amarilla que es característica de la celebración aresana—, un grupo deshojando hortensias y una última escena en la que una chica pinta las siluetas de los dibujos en el suelo, un trabajo que recae en personas de mediana edad.

Desde luego, en Ares saben que es esta su celebración más intergeneracional. La que pasa de padres a hijas, de abuelas a nietos. Valentín Lorenzo, “o da tenda”, fue otro de los pioneros en los adornos florales y ahora también su casa, en el número 72 de la calle Real, luce decorada con palmas en la fachada, “que coloca o meu fillo”, explica. Él, al igual que su vecina Mercedes Montenegro, estuvo en aquellas primeras cuadrillas en las que únicamente tenían un Seat 600 como vehículo a motor para ir recogiendo, quince días antes del Corpus, todo tipo de especies por las fincas y los montes.

Cada uno de los tapices tenía una temática, siendo este con simbología religiosa Daniel Alexandre

Contento por ver cómo continúan las siguientes generaciones con una tradición que empezó al lado de su portal y en la que “moito temos traballado”, precisa que el cambio más notorio es el de los materiales. En aquellos primeros años se engalanaban los dibujos con pampillo, cardos y “cheirentas”, además de tuya para el verde, serrín para las caras de las imágenes y café para perfilar, igual que las conchas, era todo “natural”. Ahora, se emplea también sal teñida que ofrece la posibilidad de poder ampliar la gama de colores e incluso añadir purpurina.

Precisamente, esos colores fueron muy protagonistas en el tramo de María que estaba un año más dedicado a los más pequeños con muchos personajes de dibujos animados plasmados en el suelo, lo que propiciaba una suerte de “concurso” al pasar por allí para adivinar cuál era cuál. Y, por supuesto, ganaban niños y niñas por goleada.

'Lilo y Stitch' estuvieron este domingo en Ares Daniel Alexandre

También ellos y ellas fueron figuras centrales en el segundo tramo de Real, donde se reflejaban motivos religiosos junto a menores ataviados de Primera Comunión, los mismos que después pisarían las alfombras acompañando a la custodia en la procesión.

“Esta vila mariñeira o día de Corpus vólvese alfombra floral”, escribieron con arena y café al comienzo de la calle María, una verdad que pudieron constatar los miles de visitantes que, además de ver y oler los tapices de Ares, llenaron también el paseo marítimo e incluso se atrevieron a darse los primeros chapuzones.

El mensaje de “esta vila mariñeira o día de Corpus vólvese alfombra floral” al comienzo de la calle María Daniel Alexandre

Asimismo, su vecindad, la “muchísima gente” que colaboró en su elaboración nocturna, ha logrado un año más, con su trabajo desinteresado, revivir un tiempo distinto, pero donde la gente se unía igualmente para que el municipio fuese, como sigue siendo, orgullo contra lluvia, viento y marea.

Mercedes Montenegro en su precioso portal Daniel Alexandre