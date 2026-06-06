Todo listo en Ares para su ‘gran noche’ en comunidad preparando las alfombras del Corpus

Uno de los grupos de voluntariado preparando el pampillo este jueves, después de haber ido a cosechar la flor

Contra viento y marea un año más las calles de Ares lucirán este domingo de Corpus Christi las alfombras florales más emblemáticas de toda Ferrolterra. Lo conseguirán gracias a las manos voluntariosas que llevan un mes picando verde y también a las que se sumarán esta noche para ir depositando materiales vegetales siguiendo las siluetas que este viernes se ultimaban en el recorrido.

La aresana Rita Rey Peinado es vocal en la renovada junta directiva de la Asociación Alfombras Florales de la villa y por primera vez, después de veinte años colaborando como una vecina más, ha dado un paso adelante en su implicación.

Este viernes ya estaban realizando los dibujos en los diferentes tramos de calles que se empezarán a rellenar en la tarde-noche de hoy hasta finalizar el casi un kilómetro de tapices ya de madrugada: “Todo dependerá de la gente”, avanza, puesto que cuantas más personas haya, será más ágil. En 2025, por ejemplo, remataron en torno a las 4.00 horas.

En este sentido, recuerda que cualquiera que tenga ganas, sea o no vecino de Ares, puede sumarse a los alfombristas que dan vida a esta Fiesta de Interés Turístico de Galicia con un simple “hola, ¿dónde puedo ayudar?”. Así, mientras los más veteranos se han encargado de picar el verde de las tuyas, aquellos que todavía pueden arrodillarse y agacharse con cierta facilidad serán quienes se ocupen del adorno, incluidos muchos niños, “que les encanta”, confirma Rita.

Treinta toneladas de color

Aunque todavía es pronto para saber el peso exacto de los materiales que se van a emplear, en años anteriores se rondaron las 30 toneladas de verde, flores y también de serrín y sal. Estos últimos se tiñen durante estos días previos para conseguir los colores deseados. Traslada Rita que para ello usan unas hormigoneras en las que introducen cierta cantidad, mezclándose con tinte y agua e incluso purpurina para conseguir la tonalidad precisa.

A lo largo de esta semana también fueron otras las tareas con las que fueron cumpliendo. De este modo, entre el jueves y el viernes se desplazaron a las praderas que rodean el casco urbano para ir a recolectar primeramente pampillo, la llamativa flor amarilla, y también las hortensias, que se clasifican después por su pigmento. Ambas se preparan a mano, quitándoles los tallos para dejarlas listas.

Cinco tramos

Nuevamente, la alfombra de Ares se dividirá en cinco tramos, empezando por el que va desde el puerto a la iglesia de San José (180 metros), donde se celebrará la misa de Corpus a las 17.00 horas y de la que saldrá después la procesión que pisará los tapices. Los siguientes, que discurren por las calles Real y María, se dividen en dos, acotando itinerarios de 270, 170, 130 y 125 metros, llevando cada uno de ellos motivos de distinta índole, desde los religiosos a los guiños infantiles.

El Concello, por su parte, además de facilitar la logística para la decoración de las calles de forma segura, también colabora con otros aspectos como el transporte del material. No obstante, también están implicadas otras administraciones como la Xunta de Galicia y la Deputación da Coruña, además de Abanca.

Con todo, nada sería posible sin las manos que han estado cortando las tuyas, tiñendo la sal y el serrín, recolectando las flores, diseñando primero y pintando después las siluetas de las alfombras y, por supuesto, rellenándolas contrarreloj. Las mismas que están mirando al cielo para que no llueva, si acaso una "gotita" que ayude a fijar el material, y que el viento amaine.