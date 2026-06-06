Ares y Fene ponen en marcha para este próximo verano dos campamentos deportivos

Campamento de verano en Fene EC

El ‘VeraneAres Deportivo’, puesto en marcha por el área de Deportes del Concello aresano, prepara una serie de campamentos que se desarrollarán tanto en los dos meses centrales del estío en tres quincenas: del 1 al 15 de julio (1º turno), del 16 al 31 de julio (segundo) y del 1 al 14 de agosto (tercero).

Las convocatorias para los jóvenes de seis a 12 años se promoverán en horarios de mañana, de lunes a viernes laborables, entre las 10.00 y 13.00 horas. Serán actividades centralizadas en el pabellón municipal, la pista exterior del CPI As Mirandas y espacios al aire libre del municipio. A los campamentos se les sumarán los juegos deportivos en las parroquias de Cervás-Chanteiro —en el Centro Cultural Outeiro de Chanteiro—, y en Redes-Caamouco, en la Agrupación Instructiva, para pequeños de cuatro a nueve años.

Los adolescentes de 12 la 16 contarán con sus propias citas en diferentes entornos naturales e infraestructuras públicas para practicar pádel surf o kayak, vóley-playa, danzas urbanas, pádel o tenis de mesa.

La reserva de plazas comenzará el martes 10 de junio hasta el día 15 en el caso de los empadronados, y del 17 al 22 de junio para el resto de personas. Las inscripciones se realizan de manera telemática en el apartado de ‘VeraneAres Deportivo 2026’, cubriendo los formularios en www.concellodeares.gal.

En Fene, el área de Deportes también pone en marcha un campamento lúdico deportivo en el CMI Unidade de Fene, que se desarrollará del 3 al 14 de agosto para niños y niñas nacidos entre 2014 y 2021.

Los días 9, 10 y 11 de junio, de 9.30 a 14.30 horas, se cogerán citas previas (en el teléfono 981 340 366) para matricular a los empadronados o escolarizados en Fene y, en caso de que queden plazas libres, el día 12 de junio podrán solicitar vez en el mismo horario para los demás.

La jornada general del campamento lúdico-deportivo será de 10.00 la 14.00 horas y la cuota de inscripción para la actividad asciende a 28,20 euros por usuario y a 22,56 a partir del segundo miembro de la familia.

Más información en el Departamento de Deportes del Concello de Fene, en el teléfono 981 340 366 y el correo cultura.deportes@fene.gal.