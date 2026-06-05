El mercado municipal de Ares se prepara para conmemorar el centenario de su creación

Mercado municipal de Ares Concello

El mercado municipal de Ares se prepara para celebrar su cumpleaños el próximo lunes 8.

Son nada menos que cien años de un espacio municipal que continúa desde entonces prestando su servicio, tras haberse sometido recientemente, además, a un profundo lavado de cara.

El acto de conmemoración está organizado por el Concello y recuerda la materialización de esta construcción en 1926. Fue en febrero de ese año cuando se certificó la fecha de finalización de la obra, dando comienzo a la historia del mercado municipal de Ares, que se convertía entonces en un epicentro de dinamización de venta de productos de cercanía que perdura a día de hoy.

El lunes 8 se descubrirá una placa conmemorativa del centenario por parte del alcalde de la localidad, Julio Ignacio Iglesias Redondo, y el grupo As Pías será el encargado de poner la música a esta celebración.

Este mercado es una muestra del trabajo de uno de los arquitectos más reconocidos de Galicia, Antonio Tenreiro Rodríguez, y es un exponente singular de la arquitectura racionalista de la posguerra en el litoral gallego, fusionando en su diseño la funcionalidad.

El Concello ha obtenido además casi 200.000 euros para su rehabilitación, una nueva intervención que permitirá continuar en la senda de “dignificación y puesta en valor de un inmueble”, considerado ya como un símbolo de identidad para los aresanos.