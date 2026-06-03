La Xunta colabora con Ares para remodelar y acondicionar la marquesina de Porta do Sol

El regidor aresano y la conselleira de Vivenda, en la firma del acuerdo Cedida

La Xunta de Galicia ha confirmado su cooperación con el Concello de Ares para remodelar y acondicionar la marquesina de transporte público ubicada en la Porta do Sol. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, el secretario general de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto, y el alcalde de la localidad, Julio Iglesias, se reunieron en las instalaciones del ejecutivo gallego en San Caetano (Santiago de Compostela) para hacer oficial el acuerdo.

En concreto, el convenio firmado consiste en la concesión de un préstamo de 39.884,83 euros sin impuestos, procedente del Fondo de Cooperación para municipios de menos de 50.000 habitantes. La iniciativa, impulsada por el gobierno autonómico, cuenta con un montante de tres millones destinados a obras de rehabilitación y conservación del patrimonio en este tipo de municipios.

Según la propia Xunta, las actuaciones en la marquesina servirán para mejorar la accesibilidad, actualizar la imagen estética del mobiliario urbano y aumentar la seguridad ciudadana en el área.

Por su parte, el Concello de Ares señaló que con estas obras busca mejorar sustancialmente la experiencia del usuario de transporte público y el paisaje urbano de la localidad.

Más acuerdos

No es la primera vez que tanto el ejecutivo gallego como la administración local llegan a acuerdos para invertir en el municipio. Un ejemplo de ello son las obras del humedal de A Xunqueira, finalizadas el pasado mes de marzo. Los trabajos, por los que se instaló una nueva pasarela de madera y se llevaron a cabo tareas de desbroce, limpieza y tala, contaron con una inversión total de 225.000 euros: 45.000 asumidos por el Consistorio y 180.000 por la Consellería de Medio Ambiente, procedentes de la línea de subvenciones que se destinan a la prevención de riesgos asociados al cambio climático.