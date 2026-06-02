La tradición de las alfombras florales regresa este fin de semana para llenar de color y aroma la villa aresana

Trabajo de picado de verde para la realización de las alfombras Cedida

La tradición de las Alfombras Florales de Ares, celebrando la festividad del Corpus, se combina este año con la novedad, ya que la organización estrena directiva para que no se pierda esta fiesta, que supone uno de los eventos más destacados del calendario festivo del municipio aresano.

No en vano, la fiesta está declarada de Interés Turístico de Galicia y convierten a la villa , como destaca la organización, “en un ejemplo de compromiso colectivo y espíritu solidario, al hacer realidad una tradición con más de 40 años de vida”.

Será en la noche de este sábado 6 de junio cuando los vecinos y vecinas del municipio se pongan a confeccionar por las calles de la villa los tapices de los cinco tramos que cubrirán el núcleo urbano, abarcando una distancia aproximada de 875 metros entre la calle Real, la calle María y la Plaza de A Igrexa.

Pero la elaboración de las alfombras no es cosa de un día ni de una semana, es mucho el trabajo que hay detrás de esta fiesta, desde la recogida de verde, flores, arena, etc. hasta el cortado, picado y teñido del material natural que se emplea en la elaboración de los diseños.

De este modo, claveles, hortensias, verde, pampillo o la sal teñida, serrín, conchas y arroz compondrán los tapices de los cinco tramos, haciendo que Ares amanezca cubierta de flores y de color, sabiendo de antemano todo el trabajo que hay detrás de esta decoración floral, que coordina la Asociación de Alfombras Florais de Ares, a las que desde el Concello se les agradece su involucración, al permitir que continúe este ejemplo de arte floral y que ejemplifica un claro compromiso colectivo.

La Asociación Alfombras Florales de Ares estrena directiva Más información

Promocionar la fiesta puede hacerse, además, a través de los productos conmemorativos de las Alfombras Florais de Ares, que, con la colaboración del Concello, la Xunta, la Diputación y Abanca, ha elaborado la asociación organizadora.

De este modo habrá tres productos que se podrán adquirir contactando con la entidad vecinal para contribuir a cubrir los gastos de materiales necesarios en la elaboración de los tapices. Se trata de un delantal –seis euros–, un costurero de bolso con espejo –tres– y un rotulador multicolor –al precio de dos euros–.

Solo falta conocer los motivos que adornarán las calles el próximo domingo y que, como cada año, mezclarán elementos religiosos, ya que se trata de la celebración del Corpus, con otros infantiles, de dibujos animados o de actualidad.