La Concellería de Benestar de Ares organizará actividades para los mayores de 60 años

El programa incluirá propuestas como un gimnasio de la risa o un safari fotográfico AEIG

Ha comenzado junio, por lo que cada vez falta menos para que comience el verano, una época deseada por muchos en la que todos los municipios de la comarca se disponen a organizar actividades que permitan aprovechar el buen tiempo y las vacaciones. A pesar de que la mayoría de ellas están destinadas a niños y adolescentes, también hay otras que están específicamente pensadas para los mayores.Un ejemplo de esto último se encuentra en Ares. El Concello, y más concretamente su Concellería de Benestar, han decidido unirse a la causa celebrando el ‘Verán Senior 2026’, una propuesta dirigida a personas mayores de 60 años que tengan ganas de disfrutar de una gran variedad de propuestas pocos usuales.

El programa, impulsado por la institución aresana, promete a sus inscritos, por ejemplo, poder plasmar su pasión por las instantáneas mediante un safari fotográfico.

Sin embargo, no será lo único que ofrecerá la institución aresana a partir de este mes, pues la diversión también estará garantizada mediante la puesta en marcha de yincanas culturales para alimentar la curiosidad y el conocimiento, así como de un gimnasio de la risa, que hará estallar en carcajadas a aquellos que se animen a acudir a estas citas.

En concreto, la iniciativa dará comienzo el próximo 18 de junio y se desarrollará todos los jueves entre las 11.30 y las 13.00 horas. Respecto al precio, el coste dependerá de si el interesado o interesada prefiera anotarse para asistir quince días o un mes entero. En el primer caso, deberá abonar 18 euros, mientras que la mensualidad costará casi el doble que la anterior –35–.

Desde el Concello de Ares esperan que los vecinos y vecinas de la localidad se animen a participar en este programa que finalizará el 10 de septiembre y cuyo objetivo es conseguir que las personas mayores de 60 años puedan disfrutar del verano con actividades pensadas por y para ellos.

Por último, recuerdan que las inscripciones se recogerán hasta completar la totalidad de las plazas en los Servizos Sociais de Ares. Todos los que deseen formar parte del ‘Verán Senior 2026’ tienen dos opciones a la hora de presentar su solicitud: hacerlo presencialmente o, en su defecto, llamando al número de teléfono: 981 448 354.