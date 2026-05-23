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Ares

La Agrupación Instrutiva de Caamouco lleva hasta Portugal su modelo de dinamización sociocultural

La entidad forma parte de la Rede Ruractiva del proyecto Paisactivo desde el pasado mes de octubre

Redacción
23/05/2026 18:34
Foto de familia de los colectivos que participaron en el encuentro de Portugal
Foto de familia de los colectivos que participaron en el encuentro de Portugal
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El presidente de la Agrupación Instrutiva de Caamouco, Daniel García, viajó este fin de semana al norte de Portugal para tomar parte en la primera visita del estudio que organiza la Rede Ruractiva –iniciativa del Proxecto Paisactivo–, a la que se adhirió el pasado mes de octubre.

El encuentro, celebrado en la aldea Almofrela del municipio de Baião, reunió a los distintos colectivos que forman parte de la propuesta y que trabajan para lograr nuevos modelos de gestión y dinamización de los espacios rurales transfronterizos. En su presentación, la entidad aresana recordó sus orígenes como escuela de la emigración y su transformación hasta convertirse en centro cultural. García explicó las actividades de la Agrupación y los valores sobre los que se asienta, poniendo el foco en su amplia programación, su trabajo para la recuperación de la historia local y el patrimonio, así como la organización de eventos singulares como la Festa da Cabria.

Aldea piloto

Además de la presentación de los distintos proyectos de los colectivos –el aresano fue el único representante de la provincia de A Coruña–, la jornada incluyó una visita por Almofrela, una de las aldeas piloto de la iniciativa que mantiene usos tradicionales agrícolas y que desarrolló infraestructuras para el turismo rural, creando nuevas rutas de senderismo y poniendo en valor los recursos naturales de la zona.

Foto de familia de los colectivos que participaron en el encuentro de Portugal
Dani García junto a Elena López, de la Fundación Juana de Vega (derecha), y Esther Moreira, de la Comunidade Intermunicipal do Támega-Sousa
AIC

Cabe señalar que la Agrupación Instrutiva de Caamouco se adhirió a esta red en octubre del año pasado a propuesta de la Fundación Juana de Vega. Se trata de una iniciativa integrada en el Proxecto Paisactivo –acción transfronteriza enmarcada en el programa Interreg, impulsada por la Axencia Galega de Desenvolvemenro Rural (Agader)– que agrupa ejemplos de promoción, tanto pública como privada, en gestión de los espacios rurales localizados en Galicia y el norte de Portugal. La entidad aresana participará próximamente en otras actividades organizadas por colectivos de esta red.

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