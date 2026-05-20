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Ares

Una aparatosa colisión frontal en Ares obliga al traslado de los conductores en ambulancia

El siniestro se produjo este martes, en el vial que une el municipio con Mugardos

Redacción
20/05/2026 10:47
Uno de los dos vehículos implicados en la colisión frontal
Uno de los dos vehículos implicados en la colisión frontal
GES de Mugardos
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Dos personas han resultado heridas este martes en el municipio de Ares tras un aparatosa colisión frontal en el kilómetro 2 de la AC-130, el vial que une la localidad con la de Mugardos, en O Alto de Simou.

Según la información facilitada por la Central de Emerxencias del 112 Galicia, el accidente se produjo a las 18.10 horas y hasta el lugar se desplazó el GES de Mugardos con un vehículo y dos bomberos que aseguraron la zona antes de la llegada de la Policía Local.

Asimismo, acudió la Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil y una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 que atendió a los conductores de los coches siniestrados, que fueron trasladados al centro hospitalario, precisan desde el GES.

Los efectivos también colaboraron en la retirada de los vehículos de la calzada para facilitar la labor de mantenimiento de carreteras. 

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