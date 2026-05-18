Tino Seco concurrirá de nuevo a los comicios en Ares por el BNG

Tino Seco BNG

Tino Seco encabezará de nuevo la lista del Bloque Nacionalista Galego (BNG) para alcanzar la Alcaldía de Ares en los próximos comicios municipales. Así lo anunció la formación en un comunicado, en el que explicaba que el catedrático de Educación Física y licenciado en Xeografía e Historia logró la unanimidad de la asamblea celebrada el pasado día 13.

El actual profesor del CPI As Mirandas, “centro do que tamén foi director tras desempeñar igualmente responsabilidades directivas no IES Concepción Arenal de Ferrol”, destacan los nacionalistas, agradeció el apoyo de la militancia y destacó la importancia “de construír un proxecto colectivo, aberto á veciñanza e centrado no futuro de Ares”.

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La asamblea local del BNG remarca “a capacidade de diálogo” del candidato, “o compromiso co país e a experiencia”, asegurando que en los próximos meses continuarán trabajando para presentar una candidatura “sólida, participativa e centrada nas necesidades da veciñanza”.