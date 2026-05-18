Ares impulsa hasta el 18 de junio talleres de gestión emocional para personas cuidadoras

Primera sesión del taller impulsado por el CIM de Ares Concello

Este jueves 21 de mayo tendrá lugar la segunda sesión, de un total de seis, que impulsa el Centro de Información á Muller de Ares para abordar la salud mental y el autocuidado de las personas cuidadoras de dependientes.

El taller, completamente gratuito, cuenta con la colaboración de la Fundación Mulleres y la financiación de la Diputación de A Coruña. En el primer encuentro, celebrado la pasada semana, los cerca de 20 participantes “entraron en contacto entre si para coñecerse e, sobre todo, para afondar no contexto dos popios coidados na sociedade contemporánea”, explican desde el ejecutivo local.

La monitora encargada de la actividad, Bárbara González, explicó en su momento que el objetivo principal de estos encuentros es “que poidan aprender a tratarse con amabilidade, poñer límites, relaxarse... mais sobre todo a que o seu diálogo interno sexa máis compasivo. A autocompasión é chave para este autocoidado”, explicó la experta de la Fundación Mulleres.

Así las cosas, esta iniciativa continuará con otras cinco sesiones en las que se profundizará en cuestiones como el mindfulness, las fórmulas para gestionar la culpa interna o cómo poner límites saludables y sólidos.

En el primer encuentro participaron la edila de Benestar Social e Igualdade, Victoria Montenegro, así como la directora del CIM aresano, Laura Toimil. La responsable municipal incidió durante su intervención en la importancia de “construír entre todas un espazo onde teñan tempo para elas, para parar e para tratarse ben”.