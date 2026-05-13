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Ares

El exdil del PP en Ares Daniel Villaronga se presentará por Unión de Ciudadanos Independientes

"Buscaremos una política constructiva, de escucha a los vecinos", aseguran

Redacción
13/05/2026 18:26
Daniel Villaronga
Daniel Villaronga
AEIG
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Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) anunció su decisión de concurrir a las próximas elecciones municipales en el ayuntamiento de Ares. Lo hará con el exedil del Partido Popular y actual concejal no adscrito, Daniel Villaronga, cuyo pensamiento “encaja perfectamente” con los valores de la formación, explican.

La agrupación afirma estar enfocada en el ámbito municipal, “sin condicionantes ideológicos ni partidistas”.

En este sentido, remarcan que “la política pertenece a los ciudadanos, por lo que buscaremos escuchar a los vecinos y acuerdos que sean beneficiosos” para la localidad, asevera UCIN, destacando de su candidato a la Alcaldía que “ha realizado una labor de búsqueda de soluciones y propuestas constructivas estos tres últimos años, priorizando siempre el beneficio vecinal”.

El concejal Daniel Villaronga junto a un miembro de Protección Civil

El concejal Daniel Villaronga seguirá en el pleno aresano, pero fuera del Partido Popular

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La formación se define como “abierta a todos los ciudadanos y ciudadanas que confían en que otra política es posible y el cambio es necesario”.

Cabe recordar que Villaronga abandonó el PP tras un de-sencuentro con la Secretaría de Organización Provincial tras la presentación de una moción para rebajar el Impuesto de Bienes Inmuebles –IBI– de las familias numerosas.

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