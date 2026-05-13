El DegustAres regresará los dos últimos fines de semana de mayo con diez pinchos diferentes

La edila Lucía Blanco con el cartel de la iniciativa Cedida

El Consitorio de Ares impulsa los dos últimos fines de semana de mayo –los días 23, 24, 30 y 31– una nueva edición, la quinta, del DegustAres, una ruta por diez locales de hostelería del municipio para disfrutar de la mejor gastronomía.

La edila Lucía Blanco presentó la iniciativa, en la que tomarán parte los siguientes establecimientos: As Parrochiñas, Avenida, Bocarte, Casanova, CIRS Cervás, Marusía, Noaru, O Salitre, O Lago y Tarrafa. Todos ellos ofrecerán a la clientela en esas jornadas pinchos, que partirán de un precio de un euro.

Desde el Concello invitan a la ciudadanía a tomar parte en esta medida para dinamizar el sector y agradecen a los participantes “a súa predisposición para elaborar tapas e involucrarse na ruta, nesta ocasión ampliando o número de propostas con respecto ao ano pasado”.

Las mejores tapas de Ares podrán degustarse este mes en una nueva edición del concurso Más información

El Ayuntamiento que dirige Julio Iglesias explica que se mantendrá el sistema de puntuación que ya se puso en marcha en ocasiones anteriores, en el que los clientes tendrán a su disposición en cada local adherido una hoja en la que constan las tapas, pudiendo valorarlas con 15, 10 y cinco puntos. Estas deberán ser selladas por todos los establecimientos para que la clientela pueda sumarse al sorteo de premios que se incluyen dentro del concurso.

Recompensas

Así las cosas, el DegustAres 2026 premiará tanto al tejido hostelero local como a los consumidores. En el primero de los casos, se entregarán tres reconocimientos para las mejores tapas valoradas por el público.

El primer puesto recibirá un vale de 600 euros para gastar en el comercio u hostelería aresanas, así como una visita con noche de hotel a las Bodegas Valdelana (Rioja Alavesa). El segundo recibirá otro de 500, con una visita a Bodegas Ismael (Burgos), mientras que el tercero obtendrá 400 euros y la posibilidad de conocer Bodegas Santa Marta (Valdeorras).

Por su parte, los vecinos y vecinas que completen la ruta entrarán, directamente, al sorteo de diferentes productos: cinco vales de 100 euros –y uno extra del mismo valor para el público presente en el acto de entrega de premios–, dos botellas Magnum de Ribera del Duero, una experiencia con visita y noche de hotel para dos personas a Bodegas Valdelana y tres licores de Agrotendas –café, crema y hierbas–.